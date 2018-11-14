«Труд облагораживает человека»: бросившего банку в пассажира чеченца на родине превратили в «приличного юношу»

Грозный, 14 ноября. Бросивший банку в подростка в московском автобусе чеченец Турпал Хасиев перевоспитался, заявил глава министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства республики Джамбулат Умаров.

Министр сообщил, что подросток работает четыре раза в неделю в организации, которая занимается озеленением города. По его словам, молодой человек из «дебошира» превратился в примерного юношу, который официально устроился на работу.

«Показал себя на работе как очень ответственный парень, исправился», — сказал чиновник в эфире НСН.

Как передает «ФедералПресс», по словам министра, эта ситуация стала примером того, как «труд облагораживает человека».

По информации «Ридуса» со ссылкой на министра, юноша пожалел о своем поступке и не понимает, почему он так себя повел.

Напомним, в октябре в Сети появилось видео, на котором уроженец Чечни бросает банку из-под энергетика в пассажира в общественном транспорте столицы. Глава республики Рамзан Кадыров возмутился поведением земляка и призвал незамедлительно приехать в Грозный, добавив, что поступок молодого человека «не олицетворяет чеченский народ, традиции и обычаи».