Стало известно, когда «Яндекс» может представить свой смартфон

Москва, 14 ноября. Компания «Яндекс» может представить свой смартфон 19 ноября на пресс-конференции. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, а также представители трех розничных сетей по продаже техники.

На пресс-конференции в понедельник «Яндекс» обещает представить обновление поиска, а также показать новые продукты. В их числе, как передает газета «Ведомости», может оказаться смартфон, ориентировочно его стоимость составит 19,99 тысячи рублей. По словам источников, смартфон «Яндекса» станет российским аналогом недорогих китайских гаджетов.

Переговоры о продаже «Яндекс.Телефона» с «М.Видео-Эльдорадо», «Вымпелкомом» и другими крупными российскими розничными сетями компания начала летом. В июле на рынок вышла умная колонка «Яндекс.Станция».

Ранее в Сети появились первые технические характеристики нового «Яндекс.Телефона». Предполагается, что объем оперативной памяти устройства составит 4 Гб, встроенной — 64 Гб.