«Матчасть надо учить, чтобы не допускать вопиющих ошибок: эксперт ответил на обвинения Норвегии в адрес РФ

Член Совфеда Франц Клинцевич отреагировал на обвинения министерства обороны Норвегии в том, что Россия якобы причастна к сбоям спутниковых систем во время маневров НАТО Trident Juncture. Российский сенатор связал бездоказательные заявления Осло со следованием стереотипам о «постоянной виновности Москвы», которые в ходу у европейских государств.

«Сбой в работе спутниковых навигационных систем GPS на учениях НАТО является следствием недостаточной подготовки такого сложного мероприятия, а выдвинутые в этой связи обвинения в адрес российских военных — следование стереотипам. Я не утверждаю, что все это было сделано намеренно, чтобы потом обвинить российскую сторону в возникших проблемах. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно не готовы к возникшей экстремальной ситуации. Элементарный непрофессионализм. Ну а потом сработал стереотип: виноваты, конечно, русские», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что Норвегия обвиняет РФ в помехах GPS исключительно для того, чтобы снять с себя ответственность за инцидент с военным фрегатом Helge Ingstad.

Корабль возвращался с военных маневров НАТО и неожиданно столкнулся с танкером Sola TS. Судно получило пробоину в правом борту, перевернулось на бок и стало заполняться водой. В результате аварии фрегат полностью затонул, пострадали семь членов экипажа, погибших нет.

«Россия не причастна ни к каким постановкам помех для систем GPS. Эти обвинения политизированы и носят откровенно пропагандистский характер. Полагаю, что позиция Норвегии с такими заявлениями продиктована стремлением отвлечь внимание общественности от вопиющего факта гибели в условиях мирного времени новейшего военного фрегата, который затонул из-за столкновения с танкером. Осло пытается найти какое-то объяснение ЧП с фрегатом и поэтому старается косвенно возложить вину за этот инцидент на Россию. Обвинения Москвы в создании помех для НАТО — следствие перекладывания ответственности норвежской стороной», — разъяснил эксперт.

По мнению собеседника ФАН, члены Североатлантического альянса на учениях пострадали только от недостаточной собственной подготовки, поэтому заявления о причастности РФ являются надуманными.

«Как говорится, матчасть надо учить, чтобы не допускать вопиющих навигационных ошибок, в результате которых Норвегия потеряла целый боевой фрегат, а не заниматься перекладыванием вины на Москву. Россия не ставила перед собой таких задач; слабая обученность военнослужащих НАТО, незнание современных реалий привели к появлению сбоев на маневрах. Теперь члены Альянса обвиняют в этом Россию, что просто смешно, особенно на фоне беспрецедентной ситуации с фрегатом из-за «профессионализма» норвежских военнослужащих», — рассказал Коротченко.

Военный эксперт заявил, что Москве не нужно особенно отвечать на обвинения Норвегии, поскольку нелепые провокации постоянно звучат от руководства Североатлантического альянса.

«Никак не надо реагировать, Россия может лишь сделать официальное заявление — и забыть, потому что обвинения в адрес Москвы звучат по поводу и без. Это уже такое «хоровое пение» стран НАТО по поводу того, что наша страна виновата во всем», — подытожил Игорь Коротченко.

По данным норвежского Минобороны, сбои в работе GPS на учениях НАТО Trident Juncture фиксировались с 16 октября по 7 ноября якобы из-за действий российских военных в заполярном районе Кольского полуострова. Отмечается, что они не привели к авариям.