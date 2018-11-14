Депутат предложил заменить тело Ленина в Мавзолее восковой копией

Москва, 14 ноября. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил сформировать специальную комиссию для решения вопроса о перезахоронении тела Владимира Ленина.

Парламентарий считает, что тело вождя революции необходимо захоронить, как и просил сам Ленин в своем завещании. По словам Петрова, следует сделать прощальную траурную процессию к столетию его смерти в 2024 году.

Депутат предложил разместить в Мавзолее точную восковую или резиново-полимерную копию тела Ленина. Он отметил, что, заменив тело Ленина на его копию, снизятся расходы на дорогостоящие процедуры для поддержания тела Ленина в текущем состоянии.

«К положительным последствиям этого шага можно отнести значительную бюджетную экономию, которая образуется от завершения проведения дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в текущем состоянии», — цитирует RT политика.

Напомним, тема захоронения Ленина обсуждается в России уже не один десяток лет. Этот вопрос в очередной раз поднимался в 2017 году. В конце прошлого года лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что никогда не даст разрушить Мавзолей Ленина на Красной площади.