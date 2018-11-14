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Путин встречается с премьером Таиланда на полях саммита АСЕАН

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Путин встречается с премьером Таиланда на полях саммита АСЕАН

Сингапур, 14 ноября. Рабочий день президента РФ Владимира Путина во вторник начался со встречи с премьером Таиланда Праютом Чан-Оча. Переговоры проходят на полях саммита АСЕАН.

Отметим, что сейчас отношения двух государств динамично разиваются. Приоритетное внимание уделяется взаимодействию в сфере гражданской авиации, энергетики, использовании космоса в мирных целях, сфере транспорта и телекоммуникаций.

Кроме того, активно растет торговооброт, активно развивается туризм.Так, по данным АТОР, в текущемгоду Таиланд посетили более 950 тыс. российских туристов. В Минтуризма и спорта Таиланда полагают, что в этом году турпоток из России составит более 1,7 млн отдыхающих.

Автор: Ярослава Замысловатова
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