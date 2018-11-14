Ученые выявили новые полезные свойства кофе

Вустершир, 14 ноября. Исследователи из британского Института научной информации о кофе выявили новые полезные свойства напитка. По их мнению, употребление кофе снижает риск возникновения инсулиннезависимого диабета (диабет 2 типа).

В качестве основы своего исследования ученые взяли данные 30 ранее проведенных экспериментов, посвященных связи напитка с метаболическими заболеваниями. В общей сложности, в них приняли участие около 1,2 миллиона человек.

Анализ данных показал, что употребление трех или четырех чашек кофе в день снижает риск заболеваемости диабетом на 25%. Причем этот показатель характерен как для женщин, так и для мужчин. Ученые также выявили, что благоприятный эффект на здоровье оказывает и кофе без содержания кофеина.

Исследователи считают, что напиток оказывает противовоспалительный эффект и обладает антиоксидантным свойством. Дело в том, что в кофе содержатся гидроксикоричные кислоты, тригонеллин и дитерпены, в том числе кафестол и кахвеол, а именно они и могут снимать воспаление.