Ученые назвали причину быстрого старения

Москва, 14 ноября. Швейцарские ученые обнаружили в человеческом организме бактерии, ускоряющие процесс старения. Микроб был найден в кишечнике.

Как уточнили биологи, на скорость старения влияет продукт жизнедеятельности микроорганизма. По словам Игоря Яценко из Федеральной политехнической школы в Лозанне, открытие подтверждает необходимость более подробного изучения микрофлоры.

«Нет сомнений в том, что есть и другие примеры подобных бактерий, что говорит о необходимости изучения того, как микрофлора влияет на старение и как этим процессом можно управлять», — приводит его слова научное издание Immunity.

Ученые отметили, что микрофлора человеческого организма оказывает влияние не только на метаболизм и вероятность развития различных заболеваний, от нее также зависит поведение человека.

К выводу о том, что микрофлора может существенно сократить продолжительность жизни, исследователи пришли в результате эксперимента на мушках-дрозофилах. Ученые проверили на насекомых работу системы «свой-чужой», которая защищает бактерии кишечника от иммунной системы. Они намеренно повредили ген, распознающий «своих» бактерий, после этого мушки стали быстрее умирать. Это было связано с бесконтрольным размножением бактерии Lactobacillus plantarum в кишечнике мушек.