В России появится суперкомпьютер для проектирования нового оружия

Москва, 14 ноября. Современный суперкомпьютер для проектирования перспективных отечественных вооружений разрабатывается в России. Об этом рассказала генеральный директор научно-производственного объединения «Молния», входящего в состав концерна «Калашников», Ольга Соколова.

По ее словам, на протяжении полутора лет разработчики ведут работу по созданию отечественного современного суперкомпьютера и программного обеспечения. Как пишет РИА Новости, к проекту привлечены ученые Института электронных управляющих машин имени И.С. Брука, компания, специализирующаяся на разработке универсальных микропроцессоров, микроконтроллеров и управляющих вычислительных комплексов — АО «МЦСТ», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» и другие.

Соколова добавила, что главная цель проекта — сделать весь цикл разработки и производства российских образцов оружия полностью на отечественном оборудовании, начиная с исследований и заканчивая производством опытного образца, испытаниями и сопровождением использования техники.