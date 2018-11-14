Устали от американского диктата: эксперт прокомментировал желание Макрона создать европейскую армию

Соединенные Штаты выступают против любых действий, которые бы могли привести к ослаблению Североатлантического альянса, заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт по поводу идеи создания армии Европейского союза. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы полагаем, что если что-то делается, оно не должно делаться в отрыве от действий НАТО. Североатлантический альянс — это надежная организация, которую США и многие другие страны поддерживают много лет. Поэтому мы не хотим ослабления НАТО», — заявила Науэрт.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой создать не зависимую от Соединенных Штатов «общеевропейскую армию», в том числе для кибербезопасности. Макрон отметил, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в её внутренние демократические процессы и киберпространство.

Политический проект Евросоюза

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил: Франция на протяжении последних ста лет придерживалась наиболее разумной внешней политики из всех европейских держав. Не случайно в период холодной войны у СССР с Францией были самые хорошие отношения.

«И можем вспомнить, как при де Голле Франция даже выходила из НАТО. По существу вопроса можно сказать, что европейские государства просто устали от американского диктата. Есть политический проект Евросоюза, в котором европейские народы объединяют свой потенциал для ускоренного развития. ЕС строится на взаимоуважении, равенстве государств при принятии решений. По крайней мере, формально. ЕС — это некое оформление единой европейской западной цивилизации. А что такое НАТО? Это военно-политический блок, в котором по уставу главенствующую роль играют США. После Второй мировой войны, когда европейские государства лежали в руинах и при этом не хотели зависеть от СССР, спрятаться под крыло Дяди Сэма было разумно», — пояснил Андрей Иванов.

Но, заметил эксперт, холодная война закончилась, и в НАТО отпала необходимость. Но США Альянс нужен, чтобы устраивать авантюры по всему миру: в Афганистане, Сирии, Ливии, Югославии, Ираке. Американцы хотят, чтобы европейцы им помогали и финансово, и технически, и политически (всегда можно сказать, что агрессию устроило не одно государство, а большая коалиция). Но зачем это Европе? Идея европейской армии относится к разряду создания формирований для реагирования на чрезвычайные ситуации.