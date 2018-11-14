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«Гвоздика» вместо «Стрижа»: в России создают гиперзвуковую ракету-мишень

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«Гвоздика» вместо «Стрижа»: в России создают гиперзвуковую ракету-мишень

Москва, 14 ноября. В России появится гиперзвуковая ракета-мишень, предназначенная для испытаний новых вооружений. Об этом заявила генеральный директор научно-производственного объединения «Молния» Ольга Соколова.

Она уточнила, что опытно-конструкторские работы должны завершиться уже в 2019 году. Соколова подчеркнула, что инженеры-конструкторы «Молнии» решили не останавливаться и предлагать Минобороны различные варианты ракет-мишеней, ведь оборонная промышленность потенциальных противников не стоит на месте.

«Наши «Армавир» со «Стрижем» скоро могут перестать удовлетворять требованиям военных. Так родилась ракета-мишень «Гвоздика», — пояснила она в комментарии РИА Новости.

Как отмечает «Газета.ру», буквально месяц назад американский телеканал CNBC сообщил о том, что РФ якобы столкнулась с проблемами в разработке гиперзвукового оружия. При этом журналисты ссылались на данные анонимных источников в американской разведке.

Автор: Ярослава Замысловатова
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