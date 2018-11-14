Трамп по пути в Париж поссорился с Мэй по телефону

Москва, 14 ноября. Президент США Дональд Трамп по пути в Париж по телефону раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй за позицию Лондона по Ирану, а также пожаловался на несправедливые, по его мнению, торговые договоры со странами ЕС.

Как передает Washington Post, Мэй позвонила Трампу, когда он находился на борту самолета и направлялся во французскую столицу. Британский премьер собиралась поздравить Трампа с результатами выборов в Конгресс США, однако разговор свелся к небольшой перепалке.

Трамп заявил, что Лондон якобы принимает недостаточно усилий для сдерживания Ирана. Также он обсудил с Мэй Brexit и назвал несправедливыми торговые договоры с европейскими странами.

Британские чиновники сообщили журналистам, что с грубым поведением Трампа Мэй уже приходилось сталкиваться, однако на этот раз вспышка гнева американского президента особенно потрясла советников британского премьера. Washington Post утверждает, что настроение Трампа оставалось скверным на протяжении всей поездки в Париж.

Президент США Дональд Трамп в Париже посетил мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Ранее американский лидер обрушился с резкой критикой на своего французского коллегу Эммануэля Макрона. В Twitter Трамп выразил недовольство по поводу поддержки Макроном создания общеевропейской армии и назвал Францию самой националистической страной в мире.