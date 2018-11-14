Главред USA Really Александр Малькевич: «Американское общество заражено идеей вмешательства России»

Главред USA Really и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич вернулся в столицу после задержания ФБР в Вашингтоне. Александр дал интервью корреспонденту ФАН-ТВ, где рассказал о деталях произошедшего и участии в наблюдении за выборами США.

Александр Малькевич был задержан 9 ноября по пути в Париж, где планировал принять участие в мероприятиях в честь окончания Первой мировой войны. Журналист признается, улететь ему помогло то, что он рано приехал в аэропорт, так как допрашивали его сразу 19 сотрудников в течение двух часов.

- Александр, расскажите, какова была цель вашей поездки? Зачем вы летали в США?

- Дело в том, что проект USA Really – это все-таки средство массовой информации, которое делают русские журналисты для американской аудитории. Поэтому без постоянного общения невозможно. Программа-то была очень насыщенная: во-первых, промежуточные выборы, подготовка к ним, проведение, подсчет голосов. Были еще разные встречи с людьми, которые были готовы стать так называемыми контрибьюторами, то есть писать, давать нам материалы, сотрудничать.

- Вы говорили о нарушениях на промежуточных выборах в США. Могло ли это заявление стать поводом для задержания?

- То, что это было способом воздействия, устрашения – это однозначно. Что касается нарушений на выборах, их же очень много. То есть сейчас наши ребята из USA Really составляют целый каталог со списком нарушений, их там минимум 300, и некоторые очень даже такие серьезные. Я считаю, что наша сильная сторона в том, что мы говорим правду. Я так говорю и нашим, а американцам – если вы не верите, то перепроверьте, все есть в открытых источниках, просто источников очень мало, и они находятся за пределами мейнстримовских американских СМИ. Выборы прошли 6 ноября, в ночь посчитали результаты и объявили об этом, уже прошла неделя. До сих пор в нескольких американских штатах не объявлены победители. Они не устраивают дипстейт, там уже по 40-му разу идут пересчеты голосов. На 40-ом подсчете все время находятся новые пачки.

- Большое внимание в процессе вашего допроса уделялось вероятному вмешательству РФ в выборы США 2016 года. Какого рода звучали вопросы?

Ну, это идея фикс про вмешательство в выборы. И этой идеей, честно говоря, уже настолько заражено общество, потому что два года их изо всех орудий поливают, что для меня неприятным откровением была встреча с активом республиканской партии. Туда пришел очень высокопоставленный человек, он работал директором по коммуникациям Белого дома в первые полгода работы Трампа. Я спрашиваю у него, Майкла Дупки: «Майк, а вы верите, что было вмешательство в 2016 году?». Он говорит: «Верю». Подождите, то есть вы считаете, что мы Трампа протащили? Он отвечает: «Нет, ну не вы, он сам. Но я считаю, что вы вмешивались». То есть два года идет постоянная долбежка, русские превратились в очень удобный жупел, на который можно списывать все проблемы. И сейчас, мне кажется, американская элита просто уже не может без этого.

- Расскажите о реакции Союза журналистов и МИД РФ на ваше задержание?

- Я признателен коллегам. На самом деле да, с подачи Федерального агентства новостей мир узнал об этом. И, в общем-то, равнодушных не осталось. СЖР протестовал и сопереживал на всех уровнях. Отлично и четко отработал наш МИД. Отдельные слова признательности и благодарности посольству России в США и лично пресс-секретарю посольства Николаю Лахонину. Он многие годы практически в одиночку находится на самом сложном участке, он лично в Твиттере борется с полчищами американских ботов.

- Как вы считаете, какое будет развитие событий, в связи с изъятием у вас копий цифровых носителей в процессе задержания?

- Я думаю, что после того, как ФБР прослушает все мои песни. Во-первых, они узнают много интересного, потому что минимум половина – это российская музыка. Причем много ретро, Марк Бернес, Георг Коц. Я вообще люблю такое, поэтому их ждут приятные вечера. На мой взгляд, их ждет неприятное открытие под приятную музыку, и ничего шпионского они не найдут. Им придется в очередной раз констатировать, что какой-то подвох существует. То есть куда не подойди, USA Really занимается журналистикой. То есть, нет фейкньюс, ни бегают их какие-то мифические тролли, никто не переодевается в Джона и Пола, все подписываются своими именами. И все эти люди абсолютно реальны.

- Вы сказали, что есть волнение, связанное с ближайшей поездкой. Вас могут задержать надолго при следующем визите?

- Ну, исключать ничего нельзя. Конечно, они заверяли, когда мы расставались, что претензий больше не имеют. Формально все мои две визы открыты, их не аннулировали. Вот и посмотрим, можно ли вообще хоть в чем-то верить американцам. Я от них не бегаю и не прячусь, готов общаться, как и с журналистами, так и с чиновниками, с ФБР. Вопрос только, чтобы они подготовили какие-то новые вопросы, не повторяющиеся из раза в раз. Потому что на часть из них я уже говорил: «Подождите, вот вы меня спрашиваете, я же уже об этом говорил в Нью-Йорк Таймс вы же читали? Тогда зачем спрашиваете?». Это какая-то детская надежда, что я скажу, что я все наврал в Нью-Йорк Таймс, пишите чистосердечное признание. Ерунда. Я говорю правду всегда.

В процессе задержания журналисту был предъявлен ордер, в котором в том числе было указано, что USA Really необходимо зарегистрировать в качестве СМИ – иностранного агента на территории США. Александр Малькевич признается, в планах давно было это сделать, однако американские власти вставляют палки в колеса в этом вопросе, в том числе просят предоставлять все справки о доходах и недвижимости всех сотрудников редакции, что, на его взгляд, личное дело каждого сотрудника. Александр привез ордер с собой, в ближайшее время планирует изучить его с юристами и выяснить, как же ему все-таки зарегистрировать свое СМИ на территории США.