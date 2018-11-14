Цена на гречку в России упала до рекордного минимума

Москва, 14 ноября. Потребительская цена гречки в сентябре 2018 года упала на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом рассказали в Минсельхозе России.

В ведомстве объяснили это высоким урожаем гречихи прошлого года, который используется до сих пор. Как уточнили специалисты, впервые с 2015 года крупа стоит 47,3 рубля за один килограмм. Эксперты предупредили, что в новом сезоне, из-за сокращения посевных площадей, сельскохозяйственные предприятия не смогут продавать крупу дешево. Это может привести к подорожанию продукта на прилавках.

Как пишет газета «Известия», в министерстве рассказали, что падение стоимости к аналогичному периоду прошлого года составило 26,5% — до 47,3 рубля за один килограмм. Наиболее высокая цена, по данным Росстата, регистрировалась в августе 2016 года — 94,14 рубля за один килограмм, а в июле 2015-го она составляла 66,9 рубля за килограмм.