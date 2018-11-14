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Экономика

Центробанк лишил лицензии УМ-Банк и банк «Москва»

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Центробанк лишил лицензии УМ-Банк и банк «Москва»

Москва, 14 ноября. Центральный банк России в среду лишил лицензий на осуществление банковских операций московский УМ-Банк и банк «Москва».

УМ-Банк был участником системы страхования вкладов и занимала 293 место в банковской системе РФ по величине активов на 1 ноября. Как уточнили в ЦБ, более половины пассивов УМ-Банка составляли привлеченные денежные средства населения.

При этом кредитная организация размещала их в низкокачественные активы и занижала размер кредитного риска. В Банке России заявили, что руководство УМ-Банка проводило сделки, ущемляя интересы кредиторов и вкладчиков. Как уточняется в сообщении регулятора, действия кредитной организации имеют признаки уголовно наказуемых деяний.

Региональный коммерческий банк «Москва» также являлся участником системы страхования вкладов. Он занимал 444 место в банковской системе РФ на 1 сентября. Причины отзыва лицензии у кредитной организации пока не называются.

Автор: Василий Котов
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