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«Идет какое-то очищение»: замглавы ФСИН рассказал о ситуации с колониями для экс-силовиков

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«Идет какое-то очищение»: во ФСИН заявили о нехватке колоний для осужденных силовиков
Москва, 14 ноября. Заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко рассказал о ситуации в колониях для бывших силовиков, осужденных за те или иные преступления. По его словам, число исправительных учреждений для них резко возросло.

«В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше»,— посетовал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам замглавы ФСИН, возросло как число приговоренных к срокам в колониях общего режима, так и в колониях строгого режима. Максименко считает, что число осужденных выросло в связи с усилившейся борьбой с коррупцией в стране.

«Видно, идет какое-то очищение или что-то еще»,— полагает он.

При этом, как добавил Максименко, число мест лишения свободы для осужденных, не связанных с силовыми структурами, наоборот, демонстрирует отрицательную динамику.

Автор: Ярослава Замысловатова
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