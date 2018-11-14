В случае агрессии Россия дойдет до Киева: в Госдуме предостерегли Киев от «блицкрига» на Красной площади

Экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол, некогда возглавлявший предвыборный штаб бывшего президента Украины Виктора Януковича, предложил действующим киевским властям провести «блицкриг» и «завоевать» Москву. Поводом для столь одиозного заявления стали прошедшие выборы в республиках Донбасса. Черновол признал, что Киев не в состоянии вернуть ДНР и ЛНР.

«Занять эти территории мы не можем по одной причине — потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», — сказал украинский политик.

Вместе с тем он признал, что Украина не в состоянии провести подобного рода операцию, а потому вынуждена действовать с помощью дипломатии.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал это заявление и напомнил о стратегии, которую неоднократно применяла отечественная сторона в военных конфликтах.

«Я думаю, что Российская Федерация, когда еще находилась в составе Советского Союза, однажды приняла правильное решение. Когда враг нападает на твою территорию, необходимо приходить в его столицу и там закрепляться не на несколько десятилетий, а навсегда. И если против России будет осуществлена подобная агрессия, то мы обязаны будем дойти до столицы этого государства и остаться там навсегда для того, чтобы на долгие века исключить возможность нападения этой страны на территорию нашего государства», — предостерег член нижней палаты парламента.

Он также выразил полную уверенность в том, что вооруженные силы РФ в случае агрессии будут в состоянии занять столицу Украины. Депутат ГД напомнил, что российская армия неоднократно демонстрировала свои умения, противостояла противнику и одерживала блестящие победы.

«В случае агрессии дойдем до Киева, я уверен в этом на все 100%, вообще не сомневаюсь. Если русская армия трижды приходила в Берлин… Поверьте мне, Германия более воинственное и мощное государство, нежели Украина. Поэтому там сегодня чтут наших солдат и ухаживают за нашими захоронениями и памятниками, в отличие от Украины. Умный учится на чужих ошибках, дурак — на своих. Если Украина не желает учиться на чужих ошибках, ей придется учиться на своих», — резюмировал Александр Шерин.

Напомним, ранее в Киеве придумали очередной план «возвращения» Крыма. Бывший депутат украинского парламента Святослав Пискун предложил обращаться в международные суды для того, чтобы получить «компенсацию». По его мнению, Россия «должна» Украине триллионы.