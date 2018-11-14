Названы главные опасности недосыпания

Вашингтон, 14 ноября. Ученые из Ратгерского университета в Соединенных Штатах Америки выяснили, что недостаточная продолжительность сна у детей способствует нездоровым привычкам в питании, ожирению и сидячему образу жизни.

Как пишет MedicalXpress, специалисты привлекли к научной работе более 177 тысяч детей в возрасте от восьми до 17 лет. Они изучали их пищевые привычки, уровень физических нагрузок, продолжительность времени сна и бодрствования. Как объяснили эксперты, при недосыпании дети до 12 лет спали менее девяти часов в сутки, а подростки старше 12 лет — менее восьми часов в сутки.

Около 40% детей спали меньше рекомендованного времени. Результаты исследования показали, что недосып приводит к появлению неправильных привычек. Дети, которые спали меньше положенного срока, отказывались от здоровых завтраков, ели фастфуд, сладости. Кроме того, недосып приводил к снижению физической активности и сидячему образу жизни. Все это становилось причиной ожирения.