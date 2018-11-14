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8:41 14 Ноября 2018

Главред USA Really Александр Малькевич вернулся в Россию | 14 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Российский журналист Александр Малькевич прибыл в Москву

Главред USA Really Александр Малькевич вернулся в Россию | 14 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Главный редактор проекта USA Really, член Общественной палаты Александр Малькевич прибыл в Россию. Журналист был задержан ФБР в аэропорту Вашингтона, спецагенты пытались привязать его деятельность к «вмешательству в выборы в США» и «подрыву американской демократии». Допрос проходил около полутора часов, при этом Малькевичу не дали связаться с российским консульством. По факту его задержания российским посольством составлен и направлен запрос в Госдепартамент США.

В Киеве объяснили, почему Украина не будет участвовать в учениях НАТО на Азове

Главред USA Really Александр Малькевич вернулся в Россию | 14 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Руководитель украинской миссии при НАТО Вадим Пристайко объяснил, что Киев пока не планирует провоцировать Россию. Он уверен, что ни государства НАТО, ни Киев не желают обострения отношений с Москвой. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не сможет провести совместные с НАТО военные учения в Азовском море, так как для этого необходимо согласие России.

Оценена стоимость восстановления больниц в провинции Даръа

Главред USA Really Александр Малькевич вернулся в Россию | 14 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Сирии оценили стоимость восстановления медицинских учреждений в провинции Даръа. По словам главы департамента здравоохранения региона Ашрафа Бармо, 2 миллиарда лир пойдет на ремонт центрального госпиталя, который находился практически на линии фронта между правительственными войсками и боевиками. Ремонт остальных больниц потребует еще около 1,5 миллиарда лир. Напомним, что провинция была полностью освобождена от террористов в начале августа.

Российские самолеты-разведчики выполнили полеты над акваторией Японского моря

Главред USA Really Александр Малькевич вернулся в Россию | 14 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Самолеты-разведчики Восточного военного округа провели плановые полеты над акваторией Японского моря, где летчики выполнили специальные задачи. Экипажи Су-24МР взаимодействовали с кораблями Тихоокеанского флота и дежурными силами противовоздушной обороны. Кроме того, летчики отработали ряд учебно-боевых задач по обнаружению объектов противника. Как уточняют в Восточном военном округе, полеты проводились в соответствии с нормами международного права.