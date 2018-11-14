Главред USA Really Александр Малькевич вернулся в Россию | 14 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Российский журналист Александр Малькевич прибыл в Москву Главный редактор проекта USA Really, член Общественной палаты Александр Малькевич прибыл в Россию. Журналист был задержан ФБР в аэропорту Вашингтона, спецагенты пытались привязать его деятельность к «вмешательству в выборы в США» и «подрыву американской демократии». Допрос проходил около полутора часов, при этом Малькевичу не дали связаться с российским консульством. По факту его задержания российским посольством составлен и направлен запрос в Госдепартамент США.

В Киеве объяснили, почему Украина не будет участвовать в учениях НАТО на Азове Руководитель украинской миссии при НАТО Вадим Пристайко объяснил, что Киев пока не планирует провоцировать Россию. Он уверен, что ни государства НАТО, ни Киев не желают обострения отношений с Москвой. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не сможет провести совместные с НАТО военные учения в Азовском море, так как для этого необходимо согласие России.

Оценена стоимость восстановления больниц в провинции Даръа В Сирии оценили стоимость восстановления медицинских учреждений в провинции Даръа. По словам главы департамента здравоохранения региона Ашрафа Бармо, 2 миллиарда лир пойдет на ремонт центрального госпиталя, который находился практически на линии фронта между правительственными войсками и боевиками. Ремонт остальных больниц потребует еще около 1,5 миллиарда лир. Напомним, что провинция была полностью освобождена от террористов в начале августа.