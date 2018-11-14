Работавшая над «Бураном» кооперация создаст теплозащиту для корабля «Федерация»

Москва, 14 ноября. Кооперация предприятий, которая работала над советскими многоразовыми космическими челноками проекта «Энергия-Буран», создаст теплозащиту для нового перспективного корабля «Федерация». Об этом сообщили в среду в научно-производственном объединении «Молния».

Как пояснила гендиректор объединения Ольга Соколова, наработки по «Бурану» сегодня используются практически повсеместно.

«В частности, кооперация, которая работает по теплозащите на перспективном корабле «Федерация», фактически полностью работала над теплозащитой «Бурана», — отметила она в интервью РИА Новости.

Также, по словам Соколовой, «Молния» поддерживает связь с конструкторами РКК «Энергия», ЭМЗ «Мясищева» и Фондом перспективных исследований.

При этом, как пояснили в «Молнии», сама советская программа «Энергия-Буран» официально еще не закрыта. По словам Соколовой, взять на себя такую ответственность никто не решился. Соколова уточнила, что на данный момент программа только приостановлена.

Единственный полет «Бурана» в открытый космос состоялся 15 ноября 1988 года и продлился 205 минут. Программу пришлось приостановить из-за отсутствия финансирования в последние годы существования Советского Союза.