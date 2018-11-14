«Наконец-то доходит до украинцев»: россияне в Сети поддержали Приходько, обвинившую Порошенко в подлости

Москва, 14 ноября. Президент Украины Петр Порошенко и его команда ведут «подлую и лживую игру», заявила украинский общественный и политический деятель, певица Анастасия Приходько. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Певица объяснила, почему прервала интервью в эфире программы «Рандеву» на украинском Пятом канале после вопроса о лидере партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По ее словам, политика бездоказательно обвинили во всех неудачах Киева и «это, как минимум, подло». Кроме того, Приходько предположила, что «унижение, манипулирование информацией и неправда» являются «риторикой президентского канала». Она уточнила, что Порошенко и дальше будет вводить украинцев в заблуждение.

«Порошенко и его команда, используя все свои информационные возможности, и далее будут вести свою лживую и подлую игру в надежде остаться при власти», — подчеркнула она.

Пользователи согласились с мнением Приходько и написали, что украинцы начинают понимать, как Киев ведет государство к распаду.

«Тоже мне, открытие. Даже «кураторы предводителя» об этом знают, поэтому его и назначили президентом», — написал пользователь под ником Mikehebam.

«Когда разгорелся Майдан, почти все жители СНГ вам говорили, что это плохая идея. Сейчас украинцы получают по заслугам», — написал Егор Данилов.

«Я не понял, а почему Порошенко до сих пор не объявил ее агентом Кремля? Ведь она даже на «Евровидении» когда-то Россию представляла», — пошутил Сергей Косенцов.

«Глаза мне открыла», — прокомментировал Денис Сулейманов.

«Если бы это как-то повлияло на ситуацию на Украине, но Порошенко так и останется у власти, несмотря на недовольство населения», — ответила Екатерина Дмитрова.

«Наконец-то доходит до украинцев, что киевская власть, которая пришла с помощью государственного переворота, разваливает страну. Четыре года понадобилось, чтобы понять, что пора что-то менять, — согласилась Надежда Новикова.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров обвинил Порошенко во лжи. Он прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о росте ВВП в стране шестой год подряд.

Как написал бывший премьер на своей странице в Facebook, нынешний украинский лидер «лжет и не краснеет». По словам Азарова, показатели Украины ничем не превосходят уровень 2013 года. Экс-премьер также подчеркнул, что до хороших результатов государству еще «топать и топать».

Азаров также опроверг слова Порошенко о нулевой безработице. По его словам, если около 10 миллионов человек уехали из Украины «в поисках работы за кордон, то, может быть, и с безработицей все в порядке».

Азаров обвинил Порошенко и в том, что он врет о росте валютных резервов. Политик также вспомнил слова украинского лидера что Киев является самым надежным партнером МВФ.

«Порошенко – лжец. Кто-то до сих пор в это не верит? Лично для меня его натура – не открытие. А вот как могли украинцы ему верить, для меня остается загадкой», — написал политик на своей странице в Facebook.

По словам Азаров, хвастовство продолжается, при этом «каждый и сам может сопоставить его брехню с реальной жизнью и сделать вывод».