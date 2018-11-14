Опубликован топ-10 городов России, лидирующих по продажам новых автомобилей

Москва, 14 ноября. Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали 10 российских городов, лидирующих по продажам новых автомобилей. При этом Москва и Санкт-Петербург в списке не учитывались.

Среди остальных городов лидером на рынке новых машин стала Казань. За девять месяцев 2018 года в городе было реализовано 18,3 тысячи экземпляров новых автомобилей. На втором месте оказался Екатеринбург, где за тот же период продали 17,1 тысячи новых авто. На третье место с результатом 14,5 тысячи экземпляров эксперты поставили Самару.

Также в пятерку российских городов, где новые автомобили пользуются высоким спросом, вошли Нижний Новгород (12,9 тысячи экземпляров) и Уфа (12,8 тысячи экземпляров). Ниже расположились Краснодар (12,6 тысячи экземпляров), Челябинск (11,6 тысячи штук), Ростов-на-Дону (10,9 тысячи штук), Воронеж (10,7 тысячи штук) и Пермь (10,5 тысячи штук).

Ранее аналитики назвали 10 самых популярных иномарок российской сборки. Первое место досталось Hyundai Solaris.