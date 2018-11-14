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В США рассказали, что ЦРУ разрабатывало «сыворотку правды» для допросов

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црВ США рассказали, что ЦРУ разрабатывало «сыворотку правды» для допросов

Вашингтон, 14 ноября. Центральное разведывательное управление США после терактов 11 сентября планировало выведывать у подозреваемых в терроризме информацию о планируемых атаках с помощью «сыворотки правды».

Об этом говорится в докладе организации «Американский союз защиты гражданских свобод». Отмечается, что лекарство под названием «Проект Медицинский препарат» было засекречено, однако документы об его изготовлении попали в организацию по решению суда.

Как говорится в докладе, через несколько месяцев исследований ЦРУ намеревалось использовать седативное средство мидазолам. Перед этим в управлении изучали записи о советских экспериментах с лекарствами, а также программу ЦРУ МК-ULTRA, которая действовала с 1950-х по 1960-е годы.

Согласно документам, с 2002 по 2007 годы врачи из ЦРУ, психолог участвовали в исследованиях по программе допросов. Они наблюдали за 97 заключенными в десяти секретных учреждениях управления и сопровождали задержанных более чем в 100 полетах.

Позже проект был свернут. Разведывательное управление решило не обращаться к министерству юстиции за одобрением использования мидазолама.

В США рассказали, что ЦРУ разрабатывало «сыворотку правды» для допросов

Автор: Алия Садыкова
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