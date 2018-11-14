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Дочь создателя комиксов Marvel рассказала о его последнем супергерое

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Дочь создателя комиксов Marvel рассказала о его последнем супергерое

Вашингтон, 14 ноября. Дочь создателя комиксов Marvel Стэна Ли Джоан Селия Ли сообщила, что ее отец до последних дней трудился над новым супергероем. Об этом пишет TMZ.

Джоан Селия Ли сообщила, что идея создания нового героя принадлежит ей. Но над его развитием, историей и суперсилой работал Стэн Ли. Персонажа назвали Dirt Man.

По мнению Джоан, сам Dirt Man и его история будут очень интересными.

Ранее Газета.ru сообщила, что 12 ноября в возрасте 95 лет скончался Стэн Ли. Писатель стал автором и соавтором известных персонажей комиксов: Человека-паука, Могучего Тора, Невероятного Халка, Железного человека, Черной пантеры и многих других.

Автор: Виктор Мальцев
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