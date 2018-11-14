Россияне начали выше оценивать свой уровень финансовой грамотности

Москва, 14 ноября. Россияне стали выше оценивать уровень своей финансовой грамотности. За первые девять месяцев 2018 года 17% жителей России признали свои экономические знания отличными или хорошими.

Как пишет газета «Известия», их доля увеличилась на 5% по сравнению с 2017 годом. Согласно данным всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, на вопросы о своей финансовой грамотности ответили 1,6 тысячи человек старше 18 лет в 140 населенных пунктах России.

Удовлетворительными знаниями, по мнению россиян, обладают 47% человек. Неудовлетворительными свои навыки и знания по управлению личными сбережениями считает 36% граждан. 17% опрошенных оценили себя финансово грамотными людьми.

Эксперты прокомментировали, что несмотря на данные опроса, уровень финграмотности россиян остается низким. Граждане продолжают терять деньги в финансовых пирамидах, и обращаются в МФО под большие проценты.