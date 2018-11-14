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Экономика

Миллер ответил на угрозы США помешать «Северному потоку — 2»

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Миллер ответил на угрозы США помешать «Северному потоку — 2»

Москва, 14 ноября. Глава компании «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал угрозы США  помешать прокладке газопровода «Северный поток — 2» и выразил уверенность, что он будет достроен.

Ранее посол США при ЕС Гордон Сондленд сообщил, что американская сторона готова использовать различные инструменты, чтобы затормозить проект «Северный поток — 2». По словам дипломата, газопровод делает Европу и США уязвимыми.

Корреспондент газеты «Коммерсантъ» попросил Алексея Миллера прокомментировать высказывание Сондленда.

«Ну вы же все сами видите — 200 километров уже построили. И остальное достроим», — ответил глава «Газпрома».

Согласно проекту «Северный поток — 2» через Балтийское море от побережья России до Германии должен быть проложен газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против его строительства выступают США, которые планируют поставлять в Европу сжиженный природный газ (СПГ).

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее отмечала, что ФРГ рассматривает «Северный поток — 2» как коммерческий проект. Тем не менее, Берлин связывает строительство нового газопровода с сохранением транзита российского газа через Украину. Москва также неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» является коммерческим и конкурентным проектом, который не предполагает прекращения транзита газа через Украину.

Автор: Виктор Мальцев
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