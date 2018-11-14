«Закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве»: украинский политик назвал «конечную цель» Украины

Москва, 14 ноября. Экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича и бывший депутат Верховной рады Украины Тарас Черновол заявил, что Киев должен провести блицкриг, конечная цель которого — завоевание Москвы.

В интервью телеканалу ZIK, он объяснил, что Украина должна провести «молниеносную войну». Он прокомментировал выборы, прошедшие 11 ноября в Луганской и Донецкой народных республиках. По его словам, Украина не может взять под свой контроль эти территории.

«Занять эти территории мы не можем по одной причине — потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что Киев не готов к таким действиям, поэтому вынужден продвигать дипломатию и политику санкций. Ранее депутат украинского парламента Игорь Мосийчук заявил, что Россию ждет оккупация со стороны Украины.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил украинцам ездить в Россию только после того, как Кубань и Москва будут «возвращены» Украине. В беседе с Владимиром Омеляном украинский журналист спросил министра «Что делать после отмены железнодорожного сообщения тем, кто хочет поехать в Россию?». На что украинский политик ответил: «Надевать форму, брать автомат, идти воевать и потом — после возвращения Кубани и Москвы — можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать в Россию».

Украинскому министру резко ответил член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он предложил Омеляну «начать с себя любимого».

«Дать этому яйцеголовому мальчику автомат в руки и отправить на передовую в Донбасс, чтобы он на собственной шкуре испытал, что такое война. В первый же день в штаны наложит. Может, тогда и перестанет советовать украинцам вооружиться и возвратить Кубань и Москву», — сказал Клинцевич.

Напомним, ранее Омеляну хлестко ответил российский сенатор Алексей Пушков. Он назвал высказывания украинца маниакальным бредом, посоветовав тому срочно обратиться к психологу. Политический эксперт Александр Чаусов подтвердил, что риторика Омеляна позволяет говорить о его безумии.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ответил на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Россия должна вернуть «захваченную» Кубань.

«Мы готовы отправить министру Омеляну партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях. И не надо дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли. Кубань никогда не была и не будет украинской», — заявил губернатор.

Он считает, что если у Украины возникли проблемы с сельскохозяйственной продукцией, то это не означает, что их надо решать за счет Кубани.

«Когда императрица Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, которая на тот момент даже не существовала», — добавил Кондратьев.

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко напомнил, что ВСУ очень слабы, по его словам, на армии Киев исключительно зарабатывает. В случае, если украинские военные решат применить агрессию против России, их «порвут на лохмотья», уверен Журавко.