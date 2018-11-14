Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян на Новый год

Москва, 14 ноября. В новогоднюю ночь в столице будет до 12 градусов мороза, возможно, пройдет снег. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Если в начале декабря среднесуточная температура составляет 3,9 градуса мороза, то под самый Новый год — 8 градусов мороза. Это значит, что ночью может быть 12 градусов, а днем 3 — 8 градусов мороза», — цитирует Паршину «Российская Газета».

Синоптик отметила, что в европейской части России устойчивый снежный покров устанавливается в последних числах ноября. Но сугробов к Новому году может и не появиться. Тем не менее, без снега праздничная ночь обходится редко, подчеркнула Людмила Паршина.

Ранее Газета.ru сообщила, что в конце ноября Москву накроет снег.