«Не хотим провоцировать Россию»: в Киеве объяснили, почему Украина не будет участвовать в учениях НАТО на Азове

Москва, 14 ноября. Североатлантический альянс не будет проводить совместные учения с Украиной в Азовском море. Руководитель украинской миссии при НАТО Вадим Пристайко объяснил, что Киев пока не планирует провоцировать Россию.

«Альянс не планирует провоцировать Россию… Пока планов с НАТО по проведению учений в Азовском море мы не имеем», — сказал он.

Как пишет Interfax Ukraine, Пристайко уверен, что ни государства Североатлантического альянса, ни Киев не желают обострения отношений с Москвой. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не сможет провести совместные с НАТО военные учения в Азовском море, так как для этого необходимо согласие России.

Напомним, 31 октября на территории Скандинавии в активную фазу перешли крупнейшие со времен Холодной войны учения НАТО под названием «Единый трезубец 2018».

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года, после захвата украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд». Кроме того, Киев обвинил российскую сторону в «незаконных» досмотрах украинских судов, следующих в порты на азовском побережье.

В середине сентября, Украина разместила на побережье Азовского моря подразделения морского спецназа. При этом в Киеве подчеркнули, что до конца года в регионе будут размещены около тысячи бойцов спецназа и 270 десантников.

На Украине признали, что Азовское море фактически является российским. Москва стремится «превратить» Черное море во «внутреннее море РФ», а Азов уже фактически является российским. Об этом заявил сооснователь общественного фронта «Институт Черноморских стратегических исследований» Юрий Смелянский в эфире одесского телеканала «Глас».

Смелянский считает, что Россия «повышает градус» в акваториях Черного и Азовского морей и стремится «диктовать свои правила игры». Он также «признал» Азовское море российским.

«По сути, Россия стремится превратить Черное море во внутреннее море России. Азовское море таковым уже по факту является», — сказал Юрий Смелянский.

Он отметил, что власти Украины отчасти виноваты в «доминировании» РФ на море. Эксперт заявил, что Киеву необходимо расторгнуть российско-украинский договор о совместном использовании Азова.

Ранее украинские военные и пограничники провели совместные тактические учения на побережье Азовского моря. Во время учебных стрельб снайперские группы закрепили навыки действий в различных условиях обстановки, пулеметчики повысили точность стрельбы в движении и с укреплений, а водители бронированных автомобилей усовершенствовали мастерство управления во время движения в колонне и выполнения оборонных маневров на побережье.

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Украина в своих попытках рассказать всем о своем противостоянии с Россией часто заигрывается. Вот только что ей Минобороны США объяснило, что ее флот будет уничтожен за несколько часов в случае прямого конфликта с Россией, так они бросились пиариться на учениях вблизи российской границы.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в интервью ФАН назвал украинских военных «шутами гороховыми».