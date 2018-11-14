Редчайший розовый бриллиант продали на аукционе за 50 млн долларов

Женева, 14 ноября. Чрезвычайно редкий розовый бриллиант, вес которого составляет почти 19 карат, ушел с молотка за гигантские 50 миллионов долларов.

Рекордный показатель был зафиксирован во время торгов на всемирно известном аукционе Christie's. Сообщается, что новым владельцем дорогого камня стал ювелирный дом Harry Winston.

К слову, стартовая цена камня, который был найден на одном из месторождений на юге Африки, составила 24 миллионов долларов. Владельцы хотели за него выручить как минимум 30 млн.

Как сообщает «Ридус», проданный на аукционе алмаз — самый большой камень подобной прямоугольной огранки. За всю истории аукциона Christie's на торги выставлялись только четыре камня насыщенного розового цвета весом более 10 карат.