Число жертв лесного пожара в Калифорнии выросло до 48 человек

Вашингтон, 14 ноября. Число погибших в результате лесного пожара Camp в Калифорнии увеличилось до 48 человек. Как передает телеканал KSBY со ссылкой на шерифа калифорнийского округа Бьютт Кори Хоне, сотрудники экстренных служб нашли еще шесть тел в округе Парадайз.

Как уточнил шериф, возгорание локализовано на 35%. По его данным, пламя разрушило уже более 8,8 тысячи построек. В тушении огня задействованы 5,6 тысячи пожарных.

Напомним, пожар начался в Калифорнии в четверг. Camp стал самым разрушительным возгоранием в истории штата. Огонь распространился на 45 тысяч гектаров. В Калифорнии эвакуировали более 300 тысяч человек. До этого момента самым разрушительным считался пожар Tubbs, который вспыхнул в 2017 году. В прошлом году сгорели 15 тысяч гектаров и более 5,5 тысячи построек.