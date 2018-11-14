Российские самолеты-разведчики выполнили полеты над акваторией Японского моря

Владивосток, 14 ноября. Самолеты-разведчики Восточного военного округа (ВВО) провели плановые полеты над акваторией Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Полеты выполнили самолеты-разведчики Су-24МР дислоцированной в Приморском крае авиачасти объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В рамках плановых полетов летчики выполнили над акваторией Японского моря специальные задачи.

Экипажи Су-24МР взаимодействовали с кораблями Тихоокеанского флота и дежурными силами противовоздушной обороны. Кроме того, летчики отработали ряд учебно-боевых задач по обнаружению объектов противника.

В ВВО уточняют, что полеты проводились в соответствии с нормами международного права.