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Миллионы украинцев побывали в России за шесть месяцев

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Миллионы украинцев побывали в России за шесть месяцев

Москва, 14 ноября. В первой половине 2018 года Россию посетили почти четыре миллиона украинцев. Как пишет газета «Известия», речь идет о частных, деловых и туристических поездках. Данные о туристическом потоке предоставила Федеральная служба безопасности России.

Отмечается, что в 2018 году украинцы чаще стали проводить отпуск в России. Как объяснили в Верховной раде, несмотря на попытки киевских властей разорвать все отношения с Москвой, украинцы продолжат посещать Россию.

Так, в первом квартале этого года более пяти тысяч жителей Украины посетили Россию с туристическими целями. За первые два квартала цифра общего потока выросла до 3,9 миллиона. Из них с деловыми визитами приехали 310 тысяч человек, в качестве туристов – более 13,5 тысячи украинцев. Остальные посетили российские города в частных целях. Напомним, за первые шесть месяцев прошлого года с этой целью в Россию въехали порядка 9,6 тысячи украинцев.

Миллионы украинцев побывали в России за шесть месяцев

Автор: Алия Садыкова
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