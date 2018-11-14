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В центре Киева блондинка топором изуродовала Porsche

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В центре Киева блондинка топором изуродовала Porsche

Киев, 14 ноября. Блондинка в розовом пальто в центре Киева топором изуродовала дорогущий Porsche.

Как пишут в социальных сетях многочисленные очевидцы, инцидент произошел на улице Шота Руставели. Молодая женщина при помощи флакончика с краской и топора приводит в негодность родстер.

Сначала девушка написала на двери автомобиля нехорошее слова, после чего топором бьет по капоту машины, потом что-то пишет еще и напоследок оставляет топор в лобовом стекле.

Как пишет «Газета.ru», спустя 15 минут после того, как блондинка уехала, к машине подошел парень в капюшоне. В полицию о порче имущества мужчина, по предварительным данным, не заявлял.

Автор: Константин Терехов
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