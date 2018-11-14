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Новую версию Mitsubishi Pajero могут сделать кроссовером

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Новую версию Mitsubishi Pajero могут сделать кроссовером

Москва, 14 ноября. К 2020 году компания Mitsubishi может запустить разработку новой версии Pajero, которую сделают кроссовером. Об этом заявил исполнительный директор Mitsubishi Motors Corporation Тревор Манн.

Глава компании отметил, что интерес к Pajero падает, но у внедорожника все еще остается множество поклонников. Поэтому к 2020 году Mitsubishi может приступить к разработке нового поколения модели в сотрудничестве с Nissan. По словам Манна, Pajero может стать кроссовером на платформе Nissan Pathfinder, либо разделит базу с Nissan Patrol.

Летом 2018 года был проведен очередной рестайлинг Mitsubishi Pajero. Внедорожник получил новую радиаторную решетку, современный мультимедиа-центр и обновленные бамперы.

Автор: Виктор Мальцев
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