Производителям табака грозят налоговые претензии на десятки млрд рублей

Москва, 14 ноября. Российским производителям табака грозят налоговые претензии на десятки миллиардов рублей.

Дело в том, что Федеральная налоговая служба заподозрила производителей табачных изделий в занижении платежей в бюджет с помощью ставшей традиционной схемы продаж.

«Наращивание продаж аффилированным компаниям в ноябре-декабре позволило некоторым компаниям зафиксировать ставки акциза до их повышения с Нового года и уменьшить налоговую нагрузку», — пишут «Ведомости».

Уже известно, что представители налоговых органов провели проверки в двух компаниях — Imperial Tobacco и Погарской сигаретно-сигарной фабрики. Сумма дополнительных налогов этих предприятий может превысить 10 млрд рублей.

Как напоминает «Газета.ru», два года назад министерство финансов предложило обложить дополнительным налогом табачные компании, которые запасают продукцию на складах в конце года перед очередным повышением акцизов.