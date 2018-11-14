«Это прозрение»: украинская журналистка призвала избавляться от СПГ из США и не платить «завуалированную взятку»

Киев, 14 ноября. Украинская журналистка Янина Соколовская выступила против поставок газа и угля из США из-за их дороговизны и нецелесообразности. Она раскритиковала слова министра энергетики США Рика Перри, который ранее рассказал, что видит Украину «Техасом в Европе» с точки зрения потребления американского сжиженного газа.

Соколовская выступила в программе «Время покажет» на Первом канале. Она сравнила американского политика с «мерчендайзером в хорошей одежде». При этом ведущий телепередачи подчеркнул, что «это прозрение».

Она считает, что Киев имеет с Вашингтоном те же проблемы, что и Берлин. Это неприятие США любых поставок российского газа в Европу ради собственного СПГ. Соколова добавила, что, помимо «Северного потока — 2» речь идет и о транзите через Украину, который пока еще приносит Киеву значительный доход. Журналистка призвала избавить от этой «завуалированной взятки американцам» и не покупать СПГ. Она считает, что Украине хватает собственной добычи в условиях экономии и уничтожения промышленности в Донбассе.

Представитель СМИ также объяснила, что президент Украины Петр Порошенко отлично это понимает, но воспринимает покупку энергетических ресурсов у США как «необходимую взятку».

Ранее США пообещали Киеву поддержку «огромными запасами другой энергии» вместо «Северного потока — 2». Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри заявил, что Вашингтон выступает против «Северного потока — 2», и пообещал Украине поддержку.

По словам американского политика, США против «любого источника энергии, который может быть использован в качестве заложника нестабильными государственными субъектами».

Он подчеркнул, что американская сторона готова поддержать своих союзников «огромными запасами другой энергии».

Ранее Рада призвала ЕС не допустить строительства «Северного потока — 2». По мнению украинских депутатов, газопровод якобы представляет опасность для «энергетической безопасности Украины и всей Европы». 233 депутата Рады поддержали заявление, обращенное к ЕС, в котором они просят Брюссель «принять меры для предотвращения строительства» «Северного потока — 2».

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер объяснил, почему СПГ из США никогда не заменит для Европы газ из России. По его словам, объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из-за океана в Европу никогда не превысят поставки российского газа.

«Америка никогда не догонит и не перегонит Россию в поставках сжиженного природного газа на европейский рынок и в Российскую Федерацию. Причина тому в том, что ключевым для потребителей является вопрос цены и вопрос надежности поставок. Цена на трубопроводный газ всегда будет ниже цен на СПГ, и, в частности, цен на СПГ из Северной Америки», — сказал Миллер.

Он отметил, что российские центры газовой добычи находятся гораздо ближе к Европе, чем Северная Америка.

Напомним, США давно пытаются расширить рынки сбыта сжиженного природного газа в Европе. В том числе по этой причине Вашингтон выступает против строительства «Северного потока — 2», газопровода, который соединит РФ и ФРГ и сделает доставку голубого топлива из России в ЕС гораздо экономичнее.