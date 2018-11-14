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Стало известно, каким способом предпочитают искать работу россияне

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Стало известно, каким способом предпочитают искать работу россияне

Москва, 14 ноября. Холдинг «Ромир» провел исследование, в ходе которого выяснил, каким способом предпочитают искать работу россияне.

Как оказалось, самый проверенный способ в трудоустройстве – личные связи, по крайней мере, о том, что при поиске работы использовали контакты среди родственников, друзей и знакомых, заявили 65% опрошенных граждан.

«На второе место вышли социальный сети — таким образом работу искали 24% респондентов. 18% доверили подбор нового места службам занятости», —  цитирует РИА Новости результаты исследования.

Кроме того, специалисты холдинга выяснили, что чаще других работу меняют респонденты из группы с низкими доходами – каждый пятый хотя бы раз переходил с места на место только за последний год. 

Также опрос выявил, что большинство россиян не стремится сменить место проживания ради новой работы. О том, что могли бы переехать в другой регион России ради карьерных перспектив, заявили только 18%, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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