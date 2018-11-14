В Минобороны рассказали, как защищают телекоммуникационную инфраструктуру Вооруженных сил

Москва, 14 ноября. Служба защиты государственной тайны Вооруженных сил РФ принимает меры, чтобы максимально защитить коммуникаций в России. Об этом заявил начальник службы, генерал Юрий Кузнецов.

Одним из основных негативных факторов, который влияет на информационную безопасность России, Кузнецов назвал наращивание «возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях» рядом зарубежных стран.

«Для достижения максимального уровня защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры вооруженных сил, с учетом новых угроз информационной безопасности, в настоящее время службой защиты государственной тайны проводится целенаправленная работа», — сообщил генерал в интервью газете «Красная звезда».

Кузнецов уточнил, что речь идет о безопасности информации в системах Минобороны. Меры принимаются для выявления, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты ВС РФ. Кроме того, усиливается техническая защита информации, и готовятся специалисты в этой сфере.