Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Сирия: оценена стоимость восстановления больниц в провинции Даръа

73
0 Оставить комментарий

Сирия: оценена стоимость восстановления больниц в провинции Даръа

Дамаск, 14 ноября. В Сирии оценили стоимость восстановления медицинских учреждений в провинции Даръа.

По словам главы департамента здравоохранения этого сирийского региона Ашрафа Бармо, в провинции до войны работало шесть больниц, одна их них в ходе военных действий была полностью разрушена.

«Больше всего средств — 2 миллиарда лир пойдет на ремонт центрального госпиталя в городе Даръа, ремонт остальных больниц потребует еще около 1,5 миллиарда лир», — озвучил цифры чиновник.

Как добавил Бармо, в настоящий момент идут ремонтные работы центрального госпиталя провинции, который находился практически на линии фронта между правительственными войсками и боевиками. 

«Газета.ru» напоминает, что провинция Даръа расположена на юго-западе Сирии, граничит с Иорданией. Регион был полностью освобожден от террористов в начале августа.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.