Ученые хотят отказаться от использования эталона килограмма

Москва, 14 ноября. Ученые планируют отказаться от использования эталона килограмма, который хранится в Международном бюро мер и весов во Франции.

О том, что из себя будет представлять новый эталон, светила ума со всего мира обсудят на встрече, которая запланирована к проведению в пятницу 14 ноября во французском Версале.

Как сообщают специализированные СМИ, основой для нового эталона станет так называемая «постоянная Планка» и прибор, который называется «баланс Киббла». Нововведение будет использоваться в отраслях и науках, требующих сверхточных измерений массы.

«Газета.ru» напоминает, что Международный эталон килограмма использовался с 1889 года. Он представляет собой небольшой цилиндр из сплава 90% платины и 10% иридия, стойкого к коррозии.