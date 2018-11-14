На затонувшем в Охотском море сухогрузе был не весь состав экипажа

Петропавловск-Камчатский, 14 ноября. На затонувшем в минувшую пятницу в Охотском море сухогрузе «Анатолий Крашенинников» был недокомплект экипажа.

Об этом журналистам рассказал заместитель транспортного прокурора Камчатского края Иван Нецвет, добавив, что на борту морского судна в момент крушения были неучтенные граждане.

«По судовой роли было заявлено десять человек экипажа, но фактически в рейс вышли восемь человек. Кроме того, четыре члена экипажа были вписаны в судовую роль, но на борту судна отсутствовали, вместо них были другие люди», — цитирует ТАСС Нецвета.

Также, по словам заместителя камчатского прокурора на транспорте, на борту «Анатолия Крашенинникова» было пять пассажиров, которых на судне быть не должно, так как сведения о них капитану порта не передавались.

Как напоминает «Газета.ru», судно затонуло недалеко от мыса Лопатка. Десять человек, находившихся на борту, были спасены, еще трое пропали. Следователи возбудили уголовное дело.