«Время НАТО вышло»: в ФРГ призвали создать систему безопасности Европы с участием России

Москва, 14 ноября. Член комитета бундестага по обороне, представитель партии «Левые» в ФРГ Александр Ной призвал создать систему коллективной безопасности Европы с участием России.

По словам депутата, Германия должна покинуть Североатлантический альянс, так как блок устарел.

«Время НАТО вышло, Германии необходимо покинуть его. Более того, сейчас важно создать новую систему коллективной безопасности в Европе, в том числе и с участием России», — заявил депутат в интервью газете «Известия».

Ноя подчеркнул, что повышению безопасности в регионе не будет способствовать создание общеевропейской армии. Левое движение считает, что армия не сделает Европу безопаснее.

«Общественность вводят в заблуждение мелодичным словом «европейский», которое маскирует империалистические наклонности таких крупных держав, как Франция или Германия», — заключил политик.

Ранее создать «настоящую общеевропейскую армию», которая не будет зависеть от США, предложил президент Франции Эммануэль Макрон. По мнению политика, собственная армия могла бы защитить Европейский союз от «Китая, России и даже от Соединенных Штатов».

Идею Макрона поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Единая армия продемонстрировала бы миру, что между европейскими странами никогда не будет войны», — заявила Меркель.

Она призвала депутатов Европарламента создать Совет безопасности Европейского союза, который бы «более быстро готовил важные решения», сообщает Газета.ru. В то же время Меркель подчеркнула, что европейская армия должна не противостоять Североатлантическому альянсу, а дополнять его.