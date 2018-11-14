Вернувшийся из Вашингтона главред USA Really рассказал, чего больше всего боятся американцы

Москва, 14 ноября. Главный редактор проекта USA Really Александр Малькевич по прилету в Москву рассказал, чего больше всего боятся американские граждане.

Как сразу пояснил журналист, редакция проекта «транслирует и пытается рассказывать простым американцам о том, что реально происходит вокруг них, и о том, что их волнует».

«Я в очередной раз убедился, что они боятся произносить вслух о том, что мы говорим. Это напомнило советские времена, когда граждане СССР о многих вещах могли говорить шепотом только на кухне. А это сейчас происходит у них, где нормальные образованные люди боятся того, что кто-то на них «настучит» — о том, о чем они говорят, и человека после этого выгонят с работы за неосторожное честное и правдивое слово», — рассказал Малькевич.

Главный редактор проекта USA Really также вспомним про ситуацию с американской журналисткой Мегин Келли, которую обвинили в расистских высказываниях и уволили с канала NBC.

«Популярная телеведущая задала единственный вопрос в своей телепрограмме, вспомнив, что во времена детства она и ее друзья на Хэллоуин мазали лицо черной краской, а сейчас это невозможно. «Почему? Что в этом такого?», – спросила она и на следующий день ее уволили. Мы тоже задались таким вопросом — что в этом такого, ведь до сих пор человек черного цвета кожи на Хэллоуин продолжает на лицо наносить белую краску, и они говорят, что это круто. Так почему черным можно красится в белое, а белым в черное нельзя?» — продолжил Малькевич.

По мнению главред USA Really, «Соединенные Штаты больны, а американское общество разделено на две половины». При этом все это сделано, что называется «изнутри», а не какими-то силами из вне

«Мы продолжим выполнять свою работу — рассказывать американцам о том, какая ситуация на самом деле в их стране, мы по-прежнему будем рупором, будем бить в набат, объясняя, что там происходит», — констатировал Александр Малькевич.

Еще один важный момент работы редакции USA Really — рассказывать о тех угрозах, которые реально существуют, и которые другие журналисты просто не хотят замечать.

«Мы работали во Франции на Всемирном форуме по управлению Интернетом, там страшные вещи говорят, которые ужасны своей откровенностью. Президент Франции Макрон выступил на открытии форума с часовой речью, рассказывая о том, что они – французы, а также европейцы и американцы – цивилизованные люди, поэтому они посредством Интернета будут нести в страны третьего мира «свет», — продолжил Малькевич.

Однако, по слова журналиста, сам же французский лидер признал, что граждане тех стран не хотят, чтобы им несли западный «свет», а также то, что авторитарные режимы через сеть пытаются дестабилизировать все демократические общества.

«То есть по его словам, запад через Интернет всех пытается демократизировать, а те, кого пытаются демократизировать в ответ пытаются дестабилизировать. Нам дают откровенно понять, что кибервойны будут продолжены», — пояснил журналист.

«Вот поэтому нам необходимо продолжать работу и рассказывать правду, что там на самом деле происходит. И так получается, что на Западе единственными борцами за честность оказываемся мы – горстка отважных журналистов», — резюмировал главный редактор проекта USA Really.

Напомним, в аэропорту Вашингтона перед вылетом во Францию Александра Малькевича задержали сотрудники ФБР. По его словам, спецслужбы США сознательно запугивают российских журналистов и его задержание — часть этой схемы.