В России предлагают отменить лицензирование производства CD и DVD

Москва, 14 ноября. Минкомсвязи предлагает отменить в России лицензии на изготовление CD, DVD и Blu-ray, так как главным распространителем контрафакта стал Интернет.

«В свое время лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров произведений и программ на компакт-дисках и DVD–дисках вводилось для борьбы с контрафактом, но на сегодняшний день оно свою задачу выполнило», — говорится в опубликованном на сайте правительства России сообщении.

Отмечается, что основным каналом распространения фонограмм, аудиовизуальных произведений и программ для ЭВМ стал Интернет.

Наибольшие объемы продаж аудиовизуальной продукции на компакт-дисках и DVD зафиксированы в период с 2005 по 2008 годы. К 2010 году они снизились на 52%, к периоду с 2014 по 2017 годы продажи упали еще в полтора раза.

Сейчас музыкальные произведения реализуются на 500 млн рублей на дисках и на 3 млрд рублей через Интернет. Кинопродукция на дисках продается на 400 млн рублей в год, онлайн-продажи составляют 5 млрд рублей.