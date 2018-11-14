Эксперт предложил оплачивать штрафы за мелкие нарушения ПДД раз в год

Москва, 14 ноября. Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин предложил создать накопительную систему оплаты штрафов за мелкие нарушения ПДД, при которой гражданам нужно будет гасить набежавшую за год задолженность одним платежом.

Травин назвал не рациональными штрафы за мелкие нарушения, за которыми «бегают» приставы. Так как государство тратит на работу приставов во много раз больше взыскиваемой суммы. По мнению эксперта, систему наказаний кодекса об административных правонарушениях нужно пересмотреть, создав накопительную систему.

«Сегодня ехал без полиса — 500 рублей, завтра без полиса — 500 рублей. За год набралось 12 тысяч. Тогда пусть пристав работает, взыскивая 12 тысяч, но бегать каждый раз за пятью сотнями рублями — это извращение», — цитирует президента коллегии правовой защиты автовладельцев РИА Новости.

Ранее Газета.ru со ссылкой на СМИ сообщила, что в России начнет работать упрощенная процедура взыскания мелких штрафов за зафиксированные видеокамерами нарушения правил дорожного движения. По данным издания, если сумма штрафа не превышает три тысячи рублей, с 2019 года не будет возбуждаться исполнительное производство. Штраф будут в ускоренном режиме списывать с банковского счета нарушителя.