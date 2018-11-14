Сирия: освобождение из плена ИГ сирийцы поблагодарили Асада

Дамаск, 14 ноября. Благодарные за освобождение из плена запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 сирийцы посадили национального лидера Башара Асада себе на плечи.

Напомним, что накануне президент Сирии встретился с освобожденными заложниками из провинции Эс-Сувейда, которые удерживались в плену террористами «Исламского государства»1.

На опубликованном видео на странице издания Al-Watan в социальной сети Facebook видно, как несколько мужчин поднимают Башара Асада, а один из них сажает его себе на плечи. Затем собравшиеся скандируют слоганы в поддержку Асада и Сирии.

На другом ролике снят момент, как один из представителей общины предложил президенту арабский кофе. После того как Асад выпил напиток и отдал чашку, ее разбили о пол согласно арабской традиции.

Как напоминает «Газета.ru», военные Сирии провели операцию по освобождению заложников на прошлой неделе. Тогда удалось освободить 19 человек, которых террористы ИГ1 захватили в плен в провинции Эс-Сувейда три месяца назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.