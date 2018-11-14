Цена нефти Brent обвалилась ниже 65 долларов

Москва, 14 ноября. После опубликованного ОПЕК прогноза спроса на 2019 год во вторник цены на нефть упали на 7,3%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 65 долларов за баррель впервые с марта 2018 года. Нефть марки WTI во вторник продавалась по цене ниже 55 долларов за бочку. На фоне ослабления котировок нефти ослаб и курс рубля. На Московской бирже доллар подорожал до 68 рублей 11 копеек, евро продавался за 76 рублей 90 копеек.

Ранее Газета.ru сообщила, что вице-премьер России Дмитрий Козак оценил ситуацию на российском рынке топлива. По его мнению, сейчас она не является кризисной.