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Сирия: Ингушетия отправит в САР гумпомощь в канун дня рождения пророка Мухамеда

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Сирия: Ингушетия отправит в САР гумпомощь в канун дня рождения пророка Мухамеда

Дамаск, 14 ноября. Власти Ингушетии в канун дня рождения пророка Мухамеда отправят в Сирийскую Арабскую Республику 18 тонн гуманитарной помощи.

С заявлением на тему выступил глава северокавказской республики Юнус-Бек Евкуров, написав соответствующий пост в своем аккаунте в социальной сети Instagram накануне вечером.

«На встрече с помощником-советником Луаем Юсефом обсудили ход подготовки к очередной благотворительной акции в Сирии, которую республика проведет 20 ноября по случаю дня рождения пророка Мухаммеда», — отметил руководитель Ингушетии.

К слову, это далеко не первая гуманитарная акция властей Ингушетии в Сирии. В начале августа в Алеппо были отправлены 18 тонн помощи. До этого республика проводила подобные мероприятия в Дамаске и Хомсе, напоминает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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