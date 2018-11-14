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Вдова Игоря Талькова ознакомилась с экспертизами по делу о его убийстве в СК

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Вдова Игоря Талькова ознакомилась с экспертизами по делу о его убийстве в СК

Москва, 14 ноября. Вдова певца Игоря Талькова Татьяна во вторник посетила Следственный комитет, где ознакомилась с экспертизами по делу об убийстве мужа.

«Сегодня Татьяна была в Следственном комитете, ознакомилась со всеми экспертизами, которые представлены в деле. От имени Татьяны заявлено ходатайство», — цитирует пресс-секретаря Татьяны Тальковой Ирину Красильникову РИА Новости.

Красильникова отметила, что согласно действующему законодательству суд может состояться даже в том случае, если подозреваемый по делу не находится на территории России. Ранее такой возможности не было, а единственный обвиняемый, Валерий Шляфман скрывался в другой стране. По этой причине дело об убийстве Игоря Талькова до сих пор было приостановлено.

Популярный советский певец был убит выстрелом из пистолета 6 октября 1991 года во время концерта в Петербурге. В убийстве по неосторожности обвинили его директора Валерия Шляфмана, но обвиняемый эмигрировал в Израиль и уже больше 20 лет находится в розыске.

Автор: Виктор Мальцев
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