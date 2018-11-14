Вернувшийся в Москву из США главред USA Really Малькевич дал первые комментарии

Москва, 14 ноября. Главный редактор проекта USA Really и первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич, которого ранее задержали в аэропорту Вашингтона сотрудники ФБР, дал первые комментарии корреспонденту ФАН по прилету в Москву.

По его словам, спецслужбы США сознательно запугивают российских журналистов и его задержание в аэропорту Вашингтона – часть этой схемы. Малькевич рассказал, что допрос длился полтора часа, и он лишь чудом не опоздал на самолет.

«Я радуюсь, что заранее приехал в аэропорт. Если бы тютелька-в-тютельку, я бы не успел», ― признался он.

По его словам, агенты ФБР проявили огромный интерес ко всем его электронным устройствам, включая даже те, которые не могут быть носителями информации – например, внешний аккумулятор и переносную Wi-Fi точку. Он рассказал, что спецслужбы искали информацию, которая могла бы компрометировать американскую элиту.

«Они не понимают, что на самом деле вся информация, которая компрометирует американскую элиту, находится в открытом доступе», ― отметил журналист.

Малькевич был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона вечером 9 ноября, когда собирался вылететь в Париж, где проходили памятные мероприятия, посвященные столетней годовщине окончания Первой мировой войны.