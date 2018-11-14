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Вернувшийся в Москву из США главред USA Really Малькевич дал первые комментарии

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Вернувшийся в Москву из США главред USA Really Малькевич дал первые комментарии

Москва, 14 ноября. Главный редактор проекта USA Really и первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич, которого ранее задержали в аэропорту Вашингтона сотрудники ФБР, дал первые комментарии корреспонденту ФАН по прилету в Москву.

По его словам, спецслужбы США сознательно запугивают российских журналистов и его задержание в аэропорту Вашингтона – часть этой схемы. Малькевич рассказал, что допрос длился полтора часа, и он лишь чудом не опоздал на самолет.

«Я радуюсь, что заранее приехал в аэропорт. Если бы тютелька-в-тютельку, я бы не успел», ― признался он.

Вернувшийся в Москву из США главред USA Really Малькевич дал первые комментарии

По его словам, агенты ФБР проявили огромный интерес ко всем его электронным устройствам, включая даже те, которые не могут быть носителями информации – например, внешний аккумулятор и переносную Wi-Fi точку. Он рассказал, что спецслужбы искали информацию, которая могла бы компрометировать американскую элиту.

«Они не понимают, что на самом деле вся информация, которая компрометирует американскую элиту, находится в открытом доступе», ― отметил журналист.

Малькевич был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона вечером 9 ноября, когда собирался вылететь в Париж, где проходили памятные мероприятия, посвященные столетней годовщине окончания Первой мировой войны.

Автор: Антон Зарубин
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